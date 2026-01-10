menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Pilkada » PDIP Tetap Tolak Pilkada Via DPRD, Ganjar: Sikap Partai tak Berubah

PDIP Tetap Tolak Pilkada Via DPRD, Ganjar: Sikap Partai tak Berubah

PDIP Tetap Tolak Pilkada Via DPRD, Ganjar: Sikap Partai tak Berubah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ganjar Pranowo. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo menyebut sikap partainya tidak berubah dengan tetap menolak pilkada melalui DPRD.

Ganjar berkata demikian sebelum menghadiri Rakernas I sekaligus HUT ke-53 PDIP di Beach City International Stadium, Jakarta, Sabtu (10/1).

"Kami, kan, sudah jelas, ya, beberapa kawan-kawan sudah menyampaikan,” kata dia.

Baca Juga:

Diketahui, beberapa politikus dari PDIP seperti Deddy Yevri Sitorus dan Mohamad Guntur Romli menyebut sikap partainya tetap ingin pilkada langsung.

Ganjar menuturkan perdebatan mengenai sistem pilkada sebenarnya telah berlangsung lama dan memiliki jejak sejarah yang jelas.

Dia mengatakan pilkada melalui DPRD terjadi ketika Orde Baru, tetapi diganti menggunakan pemilihan langsung saat reformasi.

Baca Juga:

"Dengan adanya reformasi, kemudian masyarakat menghendaki itu secara langsung. Kemudian dibuatlah undang-undang,” kata Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai upaya mengembalikan pilkada melalui DPRD berpotensi mengulang perdebatan lama yang sudah diselesaikan secara konstitusional.

Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menyebut upaya mengembalikan pilkada melalui DPRD berpotensi mengulang perdebatan lama.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI