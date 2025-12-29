PDIP Tinggal Menyelesaikan Konferda Sumbar
jpnn.com, JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebutkan partainya tinggal menyelesaikan Konferensi Daerah (Konferda) untuk Sumatera Barat (Sumbar) pada 2025.
"Konferda yang kami tunda Sumbar, ya," kata Hasto menjawab pertanyaan awak media di Sekolah Partai, Jakarta, Senin (29/12).
Diketahui, PDIP sendiri telah menyelesaikan Konferda struktur partai tingkat provinsi di sejumlah provinsi.
Konferda menjadi momen PDIP untuk menentukan ketua, sekretaris, dan bendahara struktur partai tingkat provinsi.
Kegiatan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut hasil Kongres VI PDIP yang melantik Megawati Soekarnoputri sebagai ketum partai.
Hasto mengatakan PDIP telah menyelesaikan Konferda untuk Sumut, karena dilaksanakan sebelum wilayah tersebut terdampak bencana.
Dia mengatakan PDIP bakal memakai cara daring menyelesaikan Rakorda struktur partai di Sumbar, karena wilayah itu terdampak bencana.
"Kami baru mencari cara apakah karena bencana seperti ini nanti dilaksanakan misalnya secara daring, ya, karena dengan menggunakan teknologi," ungkapnya.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berharap konsolidasi internal partainya selesai 2025 dengan tinggal menyisakan Konferda Sumbar.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tanggapi Pengibaran Bendera GAM, Hasto PDIP Singgung Percepatan Penanganan Bencana di Aceh
- Bantu Korban Bencana di Sumatra, PDIP Gandeng Dokter Diaspora
- PDIP Kirim 30 Ambulans ke Wilayah Bencana, Hasto Singgung Perintah Megawati soal Balita
- Instruksi Megawati, PDIP Kirim 90 Tenaga Medis dan 30 Ambulans Bantu Korban Bencana Sumatra
- Bantu Warga Terdampak Bencana Sumatra, PDIP Kirim 30 Ambulans dan Puluhan Dokter
- Gempa Pasaman Sumbar, Ini Penjelasan BMKG