jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR Ahmad Basarah mengatakan pihaknya masih menunggu arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal pilihan wakil presiden sisa masa jabatan 2024–2029. Basarah di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (26/11), menyatakan keputusan strategis partai, termasuk ihwal wakil presiden, merupakan hak prerogatif Megawati selaku ketua umum partai.

"Saya sebagai ketua fraksi PDIP tidak masuk pada wilayah politik penentuan nama karena bagi PDIP, keputusan strategis termasuk nama calon wakil presiden yang akan dipilih, dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga kami itu adalah hak prerogatif Ketua Umum PDIP. Kami masih menunggu arahan lebih lanjut dari Ibu Megawati," katanya.

Sebagai ketua fraksi PDIP di MPR, Basarah mengatakan dirinya tidak dalam kapasitas mengambil keputusan strategis partai karena bertugas menjaga agar dinamika ketatanegaraan pengisian jabatan wakil presiden berjalan konstitusional. Bagi PDIP, ia menjelaskan, pemilihan wakil presiden termasuk keputusan strategis karena menyangkut dwitunggal kepemimpinan negara.

"Itu masuk dalam kategori keputusan strategis dan keputusan strategis di dalam tradisi dan konstitusi PDIP itu adalah hak yang dimiliki, hak prerogatif yang dimiliki oleh Ketua Umum PDIP. Saya selaku ketua fraksi masih menunggu arahan lebih lanjut dari Ibu Megawati Soekarnoputri," katanya.

Basarah menyampaikan hal itu merespons Fraksi Partai Gerindra MPR yang menyatakan mendukung Sugiono. Sebelumnya, Fraksi Partai Gerindra MPR mendeklarasikan dukungan terhadap Sugiono untuk menjadi wakil presiden dalam pemilihan yang bakal digelar dalam sidang paripurna MPR pada 11 Desember 2026.

Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR Habiburokhman menyampaikan para anggota fraksi telah mendapatkan aspirasi dari daerah pemilihan yang menginginkan agar Sugiono bisa mendampingi Presiden Prabowo Subianto di sisa masa jabatannya.

"Fraksi Gerindra resmi dan all out ya, mendukung saudara Sugiono sebagai calon wakil presiden," kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (25/11) malam.

Ia menilai Sugiono memiliki keunggulan karena lebih memahami gaya kepemimpinan dan komunikasi Prabowo sehingga bisa lebih maksimal membantu tugas-tugas kenegaraan. "Tidak memerlukan waktu penyesuaian lagi," kata Ketua Komisi III DPR RI itu.