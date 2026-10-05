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PDRN Sunscreen Tawarkan Perlindungan UV Sekaligus Perawatan Skin Barrier

PDRN Sunscreen Tawarkan Perlindungan UV Sekaligus Perawatan Skin Barrier
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Talkshow bertajuk “Can Sunscreen Do More Than Protect?” dengan tema “Exploring the New Science of Skin Recovery, Foto: Wardah

jpnn.com, JAKARTA - Wardah memperkenalkan Wardah PDRN Sunscreen Barrier Longevity Physical Sun Ampoule SPF 50+ PA++++ yang mengusung konsep perlindungan kulit dari paparan sinar ultraviolet (UV) sekaligus mendukung perawatan skin barrier.

Produk tersebut diperkenalkan dalam talkshow bertajuk “Can Sunscreen Do More Than Protect?” dengan tema “Exploring the New Science of Skin Recovery, Resilience & Longevity” yang menjadi bagian dari kegiatan Wardah Skin Longevity Clinic di ASHTA District 8.

Talkshow tersebut menghadirkan dokter spesialis mikrobiologi klinik dr. Ayman Alatas, Deputy Brand Head Wardah Sunscreen Vina Yolanda, serta Yuki Kato.

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Diskusi membahas pemulihan kulit, ketahanan kulit terhadap paparan lingkungan, dan upaya menjaga kondisi kulit dalam jangka panjang.

Vina Yolanda mengatakan produk tersebut dikembangkan untuk memberikan perlindungan terhadap paparan UV dan panas sekaligus mendukung ketahanan kulit menghadapi paparan sehari-hari.

Wardah Vegan PDRN Physical Sunscreen hadir untuk memberikan perlindungan kulit terhadap paparan UV dan panas sekaligus mendukung skin resilience,” ujar Vina.

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Menurut dr. Ayman Alatas, paparan panas dalam waktu lama dapat memengaruhi kondisi kulit. Selain cuaca, paparan temperatur tinggi juga dapat terjadi saat memasak, berolahraga di ruangan bersuhu tinggi, serta aktivitas lain yang membuat kulit terpapar panas berulang.

Paparan tersebut dapat memicu reaksi biologis pada kulit, seperti peradangan, penurunan hidrasi, gangguan pada skin barrier, dan berkurangnya elastisitas kulit.

PDRN Sunscreen hadir dengan perlindungan UV sekaligus formula yang mendukung ketahanan skin barrier.

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