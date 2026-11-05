PDS PatKLIn, Kemenkes, POPTI & Sysmex Indonesia Perkuat Deteksi Dini Talasemia

jpnn.com, JAKARTA - Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia (PDS PatKLIn), Kementerian Kesehatan RI, Perhimpunan Orang Tua Penderita Thalassemia Indonesia (POPTI), dan Sysmex Indonesia memperkuat kolaborasi skrining talasemia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperluas deteksi dini di Indonesia.

Kick-off program dilaksanakan dalam rangkaian Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) PDS PatKLIn 2026 di Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebagai momentum untuk memperkuat komitmen lintas sektor.

Penyandang Talasemia mayor memerlukan perawatan jangka panjang, termasuk transfusi darah secara berkala sepanjang hidup pasien.

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Selain memberikan tantangan yang signifikan terhadap kualitas hidup pasien dan keluarganya, kondisi ini juga memerlukan alokasi sumber daya kesehatan yang berkelanjutan, sehingga menjadikan upaya skrining dan deteksi dini sebagai investasi penting bagi kesehatan masyarakat.

Persoalan lainnya, pembawa sifat talasemia sering kali tidak menunjukkan gejala khas. Tanpa pemeriksaan, status mereka tidak diketahui.

Deteksi dini di fasilitas pelayanan kesehatan menjadi kunci untuk mengenali pembawa sifat dan mengantisipasi risiko lahirnya anak dengan talasemia mayor.

Risiko ini terutama perlu diwaspadai pada pasangan yang sama-sama membawa sifat talasemia.

“Pencegahan dan deteksi dini talasemia membutuhkan komitmen dan kolaborasi berkelanjutan. Melalui inisiatif ini, PDS PatKLIn ingin memperkuat peran kedokteran laboratorium dalam memastikan kualitas pemeriksaan, meningkatkan edukasi masyarakat, dan mendorong tindak lanjut yang tepat demi kesehatan generasi mendatang," ujar Dr. dr. Teguh Triyono selaku Ketua Umum PDS PatKLIn Periode 2025-2028.