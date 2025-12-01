PDSB Perkuat Komitmen Pemberdayaan Finansial Melalui Perempuan Berlari 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PDSB) menjadi sponsor utama rangkaian kegiatan Perempuan Berlari 2025, sebuah gerakan yang digelar pada 26–30 November 2025 di Jakarta untuk mendorong perempuan hidup lebih sehat, lebih percaya diri, dan lebih cerdas dalam mengelola keuangan.

Melalui partisipasi ini, PDSB menghadirkan dukungan edukasi finansial syariah yang mudah dipahami, termasuk memperkenalkan Tabasha, produk tabungan untuk membantu perempuan membangun kebiasaan finansial yang konsisten dan berkelanjutan.

Sebagai institusi keuangan yang berkomitmen pada pemberdayaan perempuan, PDSB melihat meningkatnya kebutuhan perempuan Indonesia akan akses informasi kesehatan, pengelolaan keuangan, serta ruang edukasi yang relevan dengan tantangan modern.

Kegiatan Perempuan Berlari 2025 menjadi momentum strategis karena menggabungkan aspek kesehatan fisik, mental, dan literasi finansial dalam satu rangkaian aktivitas.

Dimulai dengan Wellness Expo di Senayan Park pada 26–29 November 2025, program ini membuka ruang interaktif bagi perempuan untuk mengeksplorasi kesehatan holistik, gaya hidup positif, dan manajemen keuangan yang lebih bijak.

“Perempuan adalah pusat keseimbangan keluarga dan memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan finansial. Semangat Perempuan Berlari sejalan dengan tujuan PDSB untuk membangun ekosistem finansial yang memberdayakan perempuan agar semakin percaya diri, sehat, dan mandiri,” kata Direktur Kepatuhan PDSB Intan Rahmawati.

PDSB menilai bahwa pemberdayaan perempuan tidak hanya dimulai dari kesehatan fisik, tetapi juga dari kemampuan mengelola keuangan pribadi secara terencana.

Karena itu, dalam rangkaian Perempuan Berlari 2025, PDSB menghadirkan edukasi finansial terarah melalui talkshow “Baik di Tangan Perempuan” yang digelar pada 29 November 2025.