Pebulu Tangkis Junior Pelatnas Cipayung Jaga Asa Pertahankan Gelar Piala Suhandinata
jpnn.com - Tim beregu campuran Indonesia menembus semifinal BWF World Junior Mixed Team Championships atau Piala Suhandinata 2025.
Berlaga di National Centre of Excellence, Guwahati, Kamis (9/10/2025), skuad Merah Putih mengalahkan Taiwan dengan skor 2-0, 45-35, 45-35 di babak perempat final.
Pada laga ini, seluruh pemain yang diturunkan tampil solid, di mulai dari tunggal putra Moh. Zaki Ubaidillah.
Ubed -sapaan akrab Moh. Zaki- menang atas wakil Taiwan Yang Chieh Dan dengan skor 9-6 dan 9-2.
Pasangan Riska Anggraini/Rinjani Kwinara Nastine menambah keunggulan Indonesia setelah mengatasi perlawanan ganda putri Taiwan Hui Hsin Huang/Pin-Chen Liao dengan skor 18-12 serta Chou Yu An/Hui Hsin Huang 18-10.
Thalita Ramadhani memperlebar kedudukan setelah menang atas Xiao Ting Su 27-17, serta Liao Jui Chi dengan skor 27-20.
Pasangan Ikhsan Lintang Pramudya/Rinjani Kwinara Nastine juga tampil solid setelah mengalahkan ganda campuran Taiwan Hu Bing Fu/Chou Yun An, dengan skor 36-31, 36-30.
Kemudian, M Rizki Mubarrok/Raihan Daffa Edsel Pramono menutup perjuangan skuad Merah Putih setelah menang atas ganda putra Taiwan Wei Ting Lee/Cheng Han Tsai dengan skor 45-35.
Tim beregu campuran Indonesia tembus semifinal BWF World Junior Mixed Team Championships 2025 setelah mengalahkan Taiwan, Kamis (9/10)
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ganda Putra Pratama Melempem, Raymond/Joaquin Jadi Harapan di Indonesia Masters 2025 Super 100
- Tunggal Putri Pratama Siap Unjuk Gigi di Indonesia Masters 2025 Super 100
- Bekal Emas Ardiola/Raffael Menuju Pelatnas Cipayung Setelah Juara di Kandang Sendiri
- Dedikasi Aryono Miranat di Sektor Ganda Putra Dapat Apresiasi
- Mengejutkan! Komang Ayu Cahya Dewi Tinggalkan Pelatnas PBSI
- BAJC 2025: Tunggal Putra Pelatnas Cipayung Mendominasi, Satu Wakil Kunci Tiket Final