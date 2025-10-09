Pebulu Tangkis Junior Pelatnas Cipayung Jaga Asa Pertahankan Gelar Piala Suhandinata

jpnn.com - Tim beregu campuran Indonesia menembus semifinal BWF World Junior Mixed Team Championships atau Piala Suhandinata 2025.

Berlaga di National Centre of Excellence, Guwahati, Kamis (9/10/2025), skuad Merah Putih mengalahkan Taiwan dengan skor 2-0, 45-35, 45-35 di babak perempat final.

Pada laga ini, seluruh pemain yang diturunkan tampil solid, di mulai dari tunggal putra Moh. Zaki Ubaidillah.

Ubed -sapaan akrab Moh. Zaki- menang atas wakil Taiwan Yang Chieh Dan dengan skor 9-6 dan 9-2.

Pasangan Riska Anggraini/Rinjani Kwinara Nastine menambah keunggulan Indonesia setelah mengatasi perlawanan ganda putri Taiwan Hui Hsin Huang/Pin-Chen Liao dengan skor 18-12 serta Chou Yu An/Hui Hsin Huang 18-10.

Thalita Ramadhani memperlebar kedudukan setelah menang atas Xiao Ting Su 27-17, serta Liao Jui Chi dengan skor 27-20.

Pasangan Ikhsan Lintang Pramudya/Rinjani Kwinara Nastine juga tampil solid setelah mengalahkan ganda campuran Taiwan Hu Bing Fu/Chou Yun An, dengan skor 36-31, 36-30.

Kemudian, M Rizki Mubarrok/Raihan Daffa Edsel Pramono menutup perjuangan skuad Merah Putih setelah menang atas ganda putra Taiwan Wei Ting Lee/Cheng Han Tsai dengan skor 45-35.