Pebulu Tangkis Muda Indonesia Persembahkan Satu Medali Emas di Asian Youth Games 2025

Pasangan Raihan Daffa Edsel Pramono/Atresia Naufa Candani saat berlaga pada ajang Asian Youth Games 2025 di Isa Sports City, Manama, Kamis (30/10). Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad Al As

jpnn.com, MANAMA - Pebulu tangkis Indonesia mempersembahkan medali emas pada ajang Asian Youth Games 2025.

Berlaga di Isa Sports City, Manama, Kamis (30/10) ganda campuran Raihan Daffa Edsel Pramono/Atresia Naufa Candani raih kemenangan melawan wakil Hong Kong, Cheung Sai Ching/Chu Wing Chi dengan skor 21-11, 21-17.

Hasil ini menjadi tambahan emas keempat untuk kontingen Merah Putih setelah sebelumnya didapatkan dari pencak silat, angkat besi serta judo.

Ganda campuran asal klub PB Djarum itu sudah membidik hasil apik di Asian Youth Games 2025.

Sejak awal turnamen keduanya punya target besar untuk bisa raih medali emas di ajang olahraga antarnegara Asia tersebut.

“Target kami memang mau juara di ajang ini. Lawan terberat adalah pasangan India di babak perempat final. Mereka punya pertahanan yang kokoh, sulit sekali dimatikan," ujar Edsel.

Kontingen bulu tangkis Indonesia tercatat menambah satu medali dari sektor tunggal putra yakni Fardhan Rainanda Joe.

Pebulu tangkis asal klub Exist Badminton Club tersebut terhenti langkahnya menuju semifinal setelah menyerah dari wakil China, Luo Jing Yu dengan skor 21-19, 13-21, 18-21.

