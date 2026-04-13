Pebulu Tangkis Pratama Pelatnas Cipayung Menguji Mental Tanding di Sirnas Surabaya 2026

jpnn.com, JAKARTA - Sirkuit Nasional (Sirnas) A 2026 seri Surabaya akan diramaikan dengan kehadiran pemain-pemain Pelatnas Cipayung.

PBSI mengirimkan 11 atlet yang akan bertanding di kategori dewasa, terdiri dari sektor ganda putra, ganda putri, dan tunggal putri.

Sekjen PBSI, Ricky Soebagdja mengungkapkan bahwa kehadiran pemain Pelatnas Cipayung di Sirnas akan menambah persaingan dan jam terbang.

Diharapkan pemain-pemain yang mendapatkan kesempatan bisa maksimal untuk berlaga di event internasional.

“Ajang ini menjadi kesempatan untuk mengukur kemampuan mereka saat menghadapi pemain non-Pelatnas.”

“Kami berharap mereka dapat menunjukkan performa terbaiknya,” ujar Ricky.

Sirnas 2026 seri Surabaya mempertandingkan kelompok usia remaja U-17, taruna U-19, dan dewasa.

Tahun ini tercatat sebanyak 1.106 atlet dari 240 klub di seluruh Indonesia turut ambil bagian.