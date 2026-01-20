Pebulu Tangkis Spesialis Ganda Putra Tak Terpengaruh Aturan Jeda 25 Detik

jpnn.com, JAKARTA - Adaptasi peraturan dilakukan semua pebulu tangkis saat berlaga pada ajang Indonesia Masters 2026.

Tercatat BWF menerapkan regulasi baru perhitungan waktu jeda selama 25 detik setelah melakukan reli panjang pada turnamen BWF Super 500 itu.

Pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri mengungkapkan bahwa pemberlakuan peraturan baru tersebut masih belum terlalu berpengaruh dengan strategi yang akan diterapkan.

Sebagai pemain spesialis ganda putri, jeda setelah reli panjang biasanya dilakukan oleh pebulu tangkis tunggal dan ganda putri yang banyak menerapkan strategi permainan reli.

“Mungkin di ganda putra ini (tempo permainannya) cepat. Cepat permainannya dan jarang reli.”

“Jadi memang nggak sampai 25 detik juga pasti sudah siap lagi. Kecuali sektor lain, ganda putri misalnya yang sampai 200 pukulan,” kata Fajar.

Senada dengan Fajar/Fikri, pasangan Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi juga menilai peraturan waktu jeda 25 detik belum terlalu berpengaruh.

Juara Spain Masters 2024 itu berharap regulasi tersebut bisa konsisten ke depannya mengingat BWF banyak mengubah peraturan dalam beberapa tahun terakhir.