Pecah Banget! Rich Brian Sapa Penggemar di Jakarta

Rapper Rich Brian dalam konser bertajuk 'Rich Brian Where is My Head? Tour' di BCIS, Jakarta Utara, Sabtu (29/11). Foto: Source For JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Rapper kenamaan Rich Brian akhirnya menyapa para penggemarnya di Indonesia lewat tur konser dunia bertajuk 'Rich Brian Where is My Head? Tour'.

Konser itu digelar di Beach City International Stadium (BCIS), Jakarta Utara, Sabtu (29/11) malam.

Dipromotori ALOKA, konser tersebut menjadi ajang reuni bagi Rich Brian dengan kampung halamannya.

Adapun konser tersebut dibuka dengan penampilan memukau dari Weird Genius dan Poris.

Selanjutnya, pemilik nama asli Brian Imanuel Soewarno tersebut tampil dan menghibur para penonton lewat lagu-lagu andalannya.

Sederet hits andalannya, seperti 'Body High', 'Took a Breath', hingga 'Slow Down Turbo' dibawakan dalam konsernya tadi malam.

Di sela-sela penampilan, Rich Brian sempat menyapa ribuan penggemar yang memadati BCIS.

"Apa kabarmu malam ini, Jakarta? Aku cuma mau bilang, terima kasih banyak sudah datang," ujar Rich Brian di BCIS, Jakarta Utara, Sabtu malam.

