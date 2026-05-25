Pecahkan Rekor, Kontes Modifikasi Mix Matic Day 2026 Diserbu Ratusan Peserta

jpnn.com, JAKARTA - Ajang kontes modifikasi skuter matik Mix Matic Day 2026 secara resmi digelar di One Belpark Mall, Pondok Labu, Jakarta Selatan pada Minggu (24/5).

Event yang memasuki tahun ketiga itu sukses dinobatkan sebagai ajang kontes motor matik terbesar dengan jumlah peserta terbanyak di Indonesia saat ini.

Tercatat sebanyak 248 unit motor matik hasil modifikasi kelas tinggi ikut serta memadati area pameran.

Angka itu memecahkan rekor internal sekaligus menegaskan posisi Mix Matic Day sebagai barometer utama tren modifikasi skutik nasional.

Founder Mix Matic Day, Yogi Indradi mengungkapkan ajang ini menjadi pertemuan bagi para penggemar motor matik di Indonesia.

Event ini hadir sebagai ajang dalam bertukar pengalaman dan belajar bagi para penggemar modifikasi motor matik.

"Melalui event ini kami berharap bisa menjadikan para peserta menjadi lebih baik lagi kedepannya," ujar Yogi Indradi dalam siaran persnya, Senin (25/5).