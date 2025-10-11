Pecat Adi Hutter, AS Monaco Bidik Sebastien Pocognoli Jadi Pelatih

jpnn.com - JAKARTA - Klub Ligue 1 AS Monaco resmi berpisan dengan Pelatih Adi Hutter yang telah lebih dari dua tahun menanangi tim tersebut.

Keputusan ini diambil menyusul hasil buruk yang dialami Monaco, dengan hanya satu kemenangan dalam lima pertandingan terakhir pada semua kompetisi.

“Klub ingin mengucapkan terima kasih kepada Adi dan stafnya atas kerja keras serta dedikasi mereka untuk AS Monaco, dan mendoakan yang terbaik bagi karier mereka ke depan,” tulis Monaco dalam pernyataan resminya pada Sabtu (11/10).

Menurut laporan media Prancis, Sebastien Pocognoli, pelatih Union Saint-Gilloise asal Belgia, menjadi kandidat utama untuk menggantikan Hutter di kursi pelatih.

Hutter, mantan pemain internasional Austria, sebelumnya sukses membawa Monaco finis posisi tiga besar Ligue 1 dalam dua musim terakhir.

Namun, awal musim 2025/26 berjalan kurang mulus.

Monaco kalah telak 1-4 dari Club Brugge pada Liga Champions dan hanya imbang 2-2 melawan Manchester City.

Dalam kompetisi domestik, hasil imbang 2-2 dalam derby melawan Nice yang bermain dengan 10 pemain akhir pekan lalu membuat Monaco tertahan di peringkat kelima klasemen, tertinggal tiga poin dari pemuncak Paris Saint-Germain.