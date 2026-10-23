menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Pecat Marcos Santos, Arema FC Dikabarkan Bidik Paul Munster

Pecat Marcos Santos, Arema FC Dikabarkan Bidik Paul Munster

Pecat Marcos Santos, Arema FC Dikabarkan Bidik Paul Munster
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Paul Munster saat menangani Bhayangkara Presisi Lampung FC pada Super League 2025/26. Foto: Instagram/@bhayangkarafc

jpnn.com - Arema FC akhirnya melepas Marcos Santos seusai rentetan hasil buruk yang diterima Singo Edan.

Arema tercatat menelan dua kekalahan beruntun dari lawatan ke Jabodetabek melawan Garudayaksa FC (1-3), dan Persija Jakarta (1-5).

Raihan tersebut membuat Johan Alfarizi dan kolega tertahan di posisi ke-12 dengan raihan enam angka.

Baca Juga:

General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi akhirnya mengambil langkah tegas dengan mengakhiri kontrak pelatih asal Brasil tersebut di pekan keenam Super League 2026/27.

"Keputusan ini tentu tidak mudah, apalagi ini merupakan musim kedua bagi Marcos Santos yang sebenarnya dinilai sangat mengenal karakter sepak bola Indonesia,” ujar pria yang akrab disapa Inal itu.

“Lima laga tanpa kemenangan menjadi indikator penting bahwa tim butuh momentum dan ruang refreshment baru,” imbuhnya.

Baca Juga:

Manajemen Arema FC kemudian bergerak cepat menunjuk Andre Caldas sebagai pelatih interim.

Nantinya suksesor Marcos Santos itu akan memimpin sesi latihan Arema FC menjelang laga melawan Dewa United Banten, Minggu (25/10).

Nama Paul Munster muncul ke permukaan seusai Arema FC mengakhiri kerja sama dengan Marcos Santos

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co