Pecat Marcos Santos, Arema FC Dikabarkan Bidik Paul Munster

jpnn.com - Arema FC akhirnya melepas Marcos Santos seusai rentetan hasil buruk yang diterima Singo Edan.

Arema tercatat menelan dua kekalahan beruntun dari lawatan ke Jabodetabek melawan Garudayaksa FC (1-3), dan Persija Jakarta (1-5).

Raihan tersebut membuat Johan Alfarizi dan kolega tertahan di posisi ke-12 dengan raihan enam angka.

General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi akhirnya mengambil langkah tegas dengan mengakhiri kontrak pelatih asal Brasil tersebut di pekan keenam Super League 2026/27.

"Keputusan ini tentu tidak mudah, apalagi ini merupakan musim kedua bagi Marcos Santos yang sebenarnya dinilai sangat mengenal karakter sepak bola Indonesia,” ujar pria yang akrab disapa Inal itu.

“Lima laga tanpa kemenangan menjadi indikator penting bahwa tim butuh momentum dan ruang refreshment baru,” imbuhnya.

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Manajemen Arema FC kemudian bergerak cepat menunjuk Andre Caldas sebagai pelatih interim.

Nantinya suksesor Marcos Santos itu akan memimpin sesi latihan Arema FC menjelang laga melawan Dewa United Banten, Minggu (25/10).