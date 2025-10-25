Pecco Bagnaia Raih Pole Position MotoGP Malaysia 2025
jpnn.com - SEPANG - Francesco Bagnaia a.k.a Pecco menjadi pembalap paling gila pada kualifikasi MotoGP Malaysia di Sirkuit Sepang, Sabtu (25/10) siang WIB.
Pecco meraih pole position, berhak start paling depan pada sprint dan race/grand prix di MotoGP Malaysia tahun ini.
Pembalap Ducati pemilik nomor motor 63 yang sering mendapat masalah musim ini tersebut, melakoni kualifikasi utama (Q2) setelah menjadi Top 2 pada kualifikasi 1 (Q1).
Pecco tampak nyaman di atas motornya sepanjang kualifikasi, meski tak mendominasi Q2 dari awal.
Pole sitter kali ini merupakan yang ketiga beruntun buat Pecco di MotoGP Malaysia.
Berada satu baris dengan Pecco di garis start, yakni Alex Marquez dan Franco Morbidelli.
"Ini posisi yang baik untuk memulai balapan di sini. Lihat bagaimana di balapan (sprint dan grand prix)," tutur Franco Morbidelli kepada awak MotoGP seusai kualifikasi.
"Awalnya saya tak mendapat perasaan yang baik, tetapi motor mendukung. Jadi, lihat bagaimana di balapan," kata Alex Marquez.
Jangan lupa, ya, ada sprint MotoGP Malaysia 2025 siang nanti. Siapa favorit kamu?
