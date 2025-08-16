menu
Pecco Gagal Finis, Marc Marquez Juara Sprint MotoGP Austria

Sprint MotoGP Austria. Foto: Jure Makovec/AFP

jpnn.com - SPIELBERG – Marc Marquez memenangi persaingan dengan adiknya, Alex Marquez, dalam Sprint MotoGP Austria di Red Bull Ring, Spielberg, Sabtu (16/8) malam WIB.

Sprint di Red Bull Ring dimulai dengan insiden yang melibatkan Francesco Bagnaia a.k.a Pecco saat start.

Pecco yang start dari posisi ketiga selip hingga kehilangan posisi sampai ke urutan ke-15. Pecco pun di pertengahan sprint menyerah dengan problem di motornya.

Di depan, Alex dan Marquez menjauh, diikuti Marco Bezzecchi dan Pedro Acosta di rombongan kedua.

Persaingan Alex vs Marc ketat dan rapat hingga akhirnya Alex membuat kesalahan kecil di sebuah tikungan saat sprint tersisa lima lap.

Marc tak berpikir dua kali untuk menyalip adiknya dan langsung menjauh.

Setelah memimpin, Marc tak lagi mendapat ujian.

Marc Marquez finis pertama, Alex Marquez kedua, dan Pedro Acosta ketiga.

