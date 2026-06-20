Pecco Juara Sprint MotoGP Ceko, 6 Pembalap Gagal Finis

jpnn.com - BRNO – Francesco Bagnaia finis pertama pada Sprint MotoGP Ceko di Brno, Sabtu (20/6) malam WIB.

Pecco -panggilan Bagnaia, yang start dari posisi ketiga, memimpin sprint hingga garis akhir.

Pole sitter Ai Ogura setia menempel Pecco dari posisi kedua. Ogura sempat memberi tekanan kepada Pecco di dua-tiga lap akhir.

Namun, Pecco sudah di atas angin dan memastikan kemenangannya di sprint Brno 2026.

Ogura finis kedua, Marc Marquez di urutan ketiga.

“Saya senang dengan posisi ketiga, dan hasil ini (dua Ducati di 3 Besar) membuktikan kerja tim sejak kemarin,” tutur Marc Marquez kepada awak MotoGP seusai sprint.

“Saya gagal memanfaatkan peluang kali ini, ya, tetapi masih ada besok (grand prix),” kata Ogura.

“Lap pertama tadi penting, saya kemudian bisa mengontrol balapan, dan, tentu saja saya senang," ujar Pecco.