Pedagang Awug Ini Lunasi Nazar Setelah Persib Bandung Comeback Dramatis
jpnn.com, BANDUNG - Ungkapan 'Persib adalah bahasa hati' kerap kali dilontarkan Bobotoh--suporter Persib--yang begitu mencintai dan mendukung klub kebanggaannya. Begitu juga yang dilakukan seorang pedagang awug asal Bandung Timur, Giri Andriansah.
Giri tidak menyangka ucap spontannya yang akan menggratiskan awug jualannya apabila Persib menang, menjadi perbincangan.
Kejadian itu terjadi ketika Persib Bandung menang dramatis saat melawan Bhayangkara FC di laga pekan ke-29 BRI Super League 2025/26. Kamis (30/4/2026) malam, Giri sedang menyaksikan Persib tertinggal 0 - 2 di babak pertama.
Saat itu, dia mengucap nazar untuk memberikan secara cuma-cuma makanan awug yang sehari-hari dijualnya di Pasar Ujungberung, Kota Bandung.
"Sebenarnya tidak ada niatan untuk bagi-bagi. Saya dari kecil memang sudah suka Persib. Waktu pertandingan itu, Persib sempat tertinggal 0-2, saya nonton bareng istri dan anak. Lalu saya bernazar, kalau Persib bisa comeback, awug saya gratis," kata Giri saat ditemui JPNN di Graha Persib, Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Senin (4/5/2026).
Do'a Giri terkabul. Akhirnya setelah berjuang 2x45 menit, Persib berhasil membalikkan kedudukan dan menang dengan skor 4 - 2.
"Pas akhirnya jadi 2 - 1 lewat gol (Federico) Barba, saya masih bisa saja. Tapi begitu Persib benar-benar comeback, saya langsung senang, sampai sujud syukur," ucap Giri.
"Setelah itu saya komentar di salah satu akun fanbase Persib, 'Alhamdulillah besok saya gratiskan awug', setelah itu saya tidur, dan subuhnya tetap persiapan jualan seperti biasa," lanjutnya.
Nazar pedagang awug terwujud usai Persib Bandung comeback 4-2, dagangan dibagikan gratis dan kini usahanya kebanjiran rezeki.
