Pedagang Pasar Kampung Lalang Resah, Wali Kota Medan Diminta Lakukan Evaluasi
jpnn.com, MEDAN - Pedagang Pasar Tradisional Kampung Lalang, Kota Medan, mengaku resah atas kebijakan Direksi PUD Pasar Kota Medan yang berencana mengalihkan pengelolaan jaga malam dan parkir kepada pihak lain.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan konflik serta mengganggu kenyamanan pedagang yang selama ini telah merasa aman dengan sistem pengelolaan yang berjalan.
“Kami pedagang di sini sudah nyaman dengan pengelolaan yang ada saat ini di Pasar Kampung Lalang, kenapa harus dialihkan ke pihak lain,” ungkap Boru Ginting dalam keterangan pers, Kamis (2/4).
Menurutnya, pengelola yang selama ini bertugas dinilai mampu menjaga keamanan pasar secara optimal, bahkan bebas dari praktik premanisme dan pungutan liar.
“Sejak dikelola oleh pihak yang sekarang, tidak ada premanisme atau kutipan liar. Pasar ini dijaga 24 jam, kami merasa aman dan tidak pernah ada keributan,” sambungnya.
Kekhawatiran pedagang makin meningkat lantaran tidak ingin kejadian serupa seperti yang terjadi di Pasar Sukaramai kembali terulang.
“Jangan sampai seperti di Pasar Sukaramai yang viral baru-baru ini. Kami takut konflik seperti itu terjadi di sini,” tambahnya.
Selain itu, pedagang juga mempertanyakan arah kebijakan direksi yang dinilai tidak menyentuh persoalan utama di pasar.
Pedagang Pasar Tradisional Kampung Lalang, Kota Medan, mengaku resah atas kebijakan Direksi PUD Pasar Kota Medan yang berencana mengalihkan pengelolaan...
