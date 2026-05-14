Pedagang Tempe di Pacitan Disiram Air Keras, Polisi Selidiki

jpnn.com - PACITAN - Seorang pedagang tempe, Eko Susanto, disiram cairan yang diduga air keras di wilayah Kecamatan Ngadirojo, Pacitan, Jawa Timur, Rabu (13/5) pagi.

Akibat kejadian tersebut, Eko Susanto yang merupakan warga Dusun Plugon, Desa Pagerrejo, Kecamatan Ngadirojo, itu mengalami luka pada bagian mata, telinga, dan dada.

Pamenwas Polres Pacitan Kompol Prabowo mengatakan pihak kepolisian telah menerima laporan terkait kejadian tersebut. Saat ini, pihaknya masih melakukan penyelidikan.

“Kami telah menerima laporan warga. Saat ini masih dalam penanganan,” katanya di Pacitan, Jawa Timur.

Polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi guna mengungkap pelaku serta motif penyiraman cairan tersebut.

Adapun peristiwa itu terjadi saat korban hendak mengambil dagangan menuju Pasar Ngadirojo.

Korban diduga diserang dua orang tidak dikenal di jalan area persawahan Desa Wiyoro, Kecamatan Ngadirojo.

Anak korban, Sela Dewi Agustina mengatakan bahwa ayahnya dihentikan oleh dua orang tidak dikenal saat melintas di jalan pinggir sawah wilayah Desa Wiyoro.