menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Pedagang Tempe di Pacitan Disiram Air Keras, Polisi Selidiki

Pedagang Tempe di Pacitan Disiram Air Keras, Polisi Selidiki

Pedagang Tempe di Pacitan Disiram Air Keras, Polisi Selidiki
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Petugas kepolisian menjenguk korban penyiraman cairn diduga air keras, Eko Susanto, di RSUD dr Darsono, Pacitan, Jawa Timur, Rabu (13/5/2026), ANTARA/HO-Polres Pacitan/vft.

jpnn.com - PACITAN - Seorang pedagang tempe, Eko Susanto, disiram cairan yang diduga air keras di wilayah Kecamatan Ngadirojo, Pacitan, Jawa Timur, Rabu (13/5) pagi.

Akibat kejadian tersebut, Eko Susanto yang merupakan warga Dusun Plugon, Desa Pagerrejo, Kecamatan Ngadirojo, itu mengalami luka pada bagian mata, telinga, dan dada.

Pamenwas Polres Pacitan Kompol Prabowo mengatakan pihak kepolisian telah menerima laporan terkait kejadian tersebut. Saat ini, pihaknya masih melakukan penyelidikan.

Baca Juga:

“Kami telah menerima laporan warga. Saat ini masih dalam penanganan,” katanya di Pacitan, Jawa Timur.

Polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi guna mengungkap pelaku serta motif penyiraman cairan tersebut.

Adapun peristiwa itu terjadi saat korban hendak mengambil dagangan menuju Pasar Ngadirojo. 

Baca Juga:

Korban diduga diserang dua orang tidak dikenal di jalan area persawahan Desa Wiyoro, Kecamatan Ngadirojo.

Anak korban, Sela Dewi Agustina mengatakan bahwa ayahnya dihentikan oleh dua orang tidak dikenal saat melintas di jalan pinggir sawah wilayah Desa Wiyoro.

Pedagang tempe di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, disiram air keras oleh dua orang tak dikenal. Polisi lakukan penyelidikan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI