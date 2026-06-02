Pedagang Warteg Menjerit, BPS Ungkap Biang Kerok Harga Sayuran Mahal
jpnn.com - JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan penyebab harga sayuran yang belakangan mahal, sehingga memicu banyak keluhan dari pedagang warteg.
Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini menjelaskan kenaikan harga sayuran terjadi karena faktor musiman, yang dipengaruhi peningkatan permintaan lantaran adanya hari besar keagamaan.
"Memang komunitas ini masuk ke kelompok harga barang yang bergejolak ya, jadi ini bersifat musiman," kata Pudji di kantornya, Selasa (2/6).
Selain itu, kenaikan harga sayuran juga dipengaruhi penurunan produksi pada Mei 2026, yang berimbas pada sejumlah komoditas.
Kemudian adanya penurunan hasil panen cabai di sejumlah daerah, mulai dari Garut, Malang dan Temanggung.
Terjadi juga penurunan produksi bawang merah di beberapa daerah, akibat cuaca ekstrem hingga gangguan organisme.
Lantaran kondisi tersebut, sejumlah komoditas ini pun menjadi peyumbang besar dalam andil inflasi Mei 2026, secara bulanan (m-to-m).
Cabai merah tercatat memberikan inflasi 0,08%, sementara bawang merah sebesar 0,04%.
Badan Pusat Statistik mengungkapkan penyebab harga sayuran yang belakangan mahal, sehingga memicu banyak keluhan dari pedagang warteg.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Inflasi Tahunan Mei Tembus 3,08 Persen, Cabai dan Minyak Goreng Penyumbang Terbesar
- Alhamdulillah, Neraca Perdagangan Surplus 72 Bulan Beruntun
- BPS Beberkan Data Ekonomi RI, Fundamental Masih Solid
- Begini Langkah Pemko Pekanbaru Kendalikan Harga Sembako Menjelang Iduladha
- KKI Sebut 92 Persen Konsumen Tak Tahu Galon Ada Batas Masa Pakai
- MBG