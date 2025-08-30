Pedemo Bakar Kantor DPRD Makassar, Massa Bersorak
jpnn.com, MAKASSAR - Kantor DPRD Kota Makassar di Jalan Andi Pangeran Pettarani, Sulawesi Selatan, dibakar massa pada Jumat malam.
Kobaran api yang menghanguskan gedung wakil rakyat itu menjadi tontonan ribuan warga.
Bahkan, beberapa dari mereka bersorak saat terjadi letusan berasal dari mobil terparkir yang secara perlahan dilalap api.
Belum diketahui berapa jumlah kendaraan di dalam kantor dewan itu.
Dari pantauan di lokasi tersebut ada belasan unit hangus dilalap si jago merah.
Sejauh ini belum ada tim Pemadam Kebakaran yang berada di lokasi untuk memadamkan api.
Api terlihat makin membesar hingga merembet ke atas atap.
Setelah kantor dewan itu terbakar beserta isinya, massa bergerak ke DPRD Provinsi Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo.
Kantor DPRD Makassar di Jalan Andi Pangeran Pettarani, Sulawesi Selatan, dibakar massa pada Jumat malam.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Cak Imin Instruksikan Seluruh Kader PKB Gelar Doa Keselamatan Bangsa
- Detik-Detik Affan Kurniawan Tewas, Ponsel Jatuh, Rantis Brimob Datang
- Halte Transjakarta Senen Toyota Rangga Dibakar Massa
- Propam Polri Usut Tuntas Rantis Brimob Lindas Ojol, Ini Pesan Eks Aktivis Cipayung
- Demo di Makassar Membara, Massa Bakar Fasilitas Kantor DPRD
- Minta Maaf, Puan Maharani Dorong Insiden Affan Dilindas Rantis Polisi Diusut Tuntas