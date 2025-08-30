Pedemo Bakar Kantor DPRD Makassar, Massa Bersorak

jpnn.com, MAKASSAR - Kantor DPRD Kota Makassar di Jalan Andi Pangeran Pettarani, Sulawesi Selatan, dibakar massa pada Jumat malam.

Kobaran api yang menghanguskan gedung wakil rakyat itu menjadi tontonan ribuan warga.

Bahkan, beberapa dari mereka bersorak saat terjadi letusan berasal dari mobil terparkir yang secara perlahan dilalap api.

Belum diketahui berapa jumlah kendaraan di dalam kantor dewan itu.

Dari pantauan di lokasi tersebut ada belasan unit hangus dilalap si jago merah.

Sejauh ini belum ada tim Pemadam Kebakaran yang berada di lokasi untuk memadamkan api.

Api terlihat makin membesar hingga merembet ke atas atap.

Setelah kantor dewan itu terbakar beserta isinya, massa bergerak ke DPRD Provinsi Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo.