jpnn.com - Pedro Acosta tampaknya harus mengubur rencana menghadapi Marc Marquez sebagai rival utama di Ducati musim depan.

Pasalnya, sebuah pengumuman mengejutkan dari The Baby Alien -julukan Marquez- muncul menjelang dimulainya rangkaian MotoGP Valencia 2026.

Marquez menyampaikan kabar tersebut ketika berada di garasi Ducati, beberapa saat sebelum FP1 dimulai pada Jumat (27/11/2026).

Pembalap berusia 33 tahun itu menyatakan bahwa akhir musim ini akan menjadi penutup kariernya di MotoGP.

Pesan Marc Marquez Bikin Geger MotoGP

Marquez menyampaikan apresiasi kepada orang-orang yang telah mendukung perjalanan panjangnya di dunia balap motor. Dia berharap semua pihak juga mendapatkan kebahagiaan dari perjalanan tersebut.

Pembalap asal Spanyol itu kemudian memastikan bahwa balapan di Valencia akan menjadi penampilan terakhirnya di MotoGP.

"Terima kasih kepada setiap orang yang sudah menemani dan mendukung perjalanan karier saya selama ini," bunyi kata-kata dalam secarik kertas yang diperlihatkan Marquez.

"Grand Prix Valencia akan menjadi penampilan penutup saya di MotoGP. Bersama-sama, kita sudah menorehkan sejarah."