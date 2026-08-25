Peduli Bencana NTT, APERSI Salurkan Bantuan Jangkau 9 Titik di Wilayah Manggarai
jpnn.com, MANGGARAI TIMUR - Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP APERSI) melalui program APERSI Peduli Bencana Nusa Tenggara Timur (NTT) menuntaskan penyaluran bantuan tahap pertama untuk masyarakat terdampak bencana.
Penyaluran bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian dan solidaritas APERSI terhadap masyarakat yang terdampak bencana.
Wakil Ketua Umum APERSI, Adi Dharma mengatakan penggalangan dana tahap awal mulai dilakukan sejak 15 Agustus 2026, dengan penyaluran tahap pertama difokuskan pada wilayah yang mengalami dampak besar, serta memiliki jumlah korban meninggal yang tinggi.
Adi menuturkan bantuan ini melampaui target yang direncanakan, mencapai 9 titik lokasi bencana.
"Rencananya hanya disalurkan di 6 titik, namun kita berhasil memperluas menjadi 9 titik distribusi dengan cara pemetaan kebutuhan dan kondisi aktual di lapangan," ujar Adi.
Distribusi mencakup sejumlah wilayah di Kabupaten Manggarai, antara lain Kampung Wudi, Gapong, Gumbang, Waepesi, dan Ngorang, serta Kampung Saterteu di Kabupaten Manggarai Timur.
Adi menambahkan, hingga rapat evaluasi pada 22 Agustus 2026, dana yang berhasil dihimpun APERSI tercatat sekitar Rp250 juta.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp100 juta telah digunakan untuk pelaksanaan penyaluran bantuan tahap pertama.
Keberhasilan penyaluran tahap pertama yang mencapai 9 titik menjadi dasar APERSI untuk terus memperbaiki mekanisme distribusi & memperluas jangkauan bantuan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Distribusikan Bantuan ke Posko Mandiri Warga, Pertamina Pastikan Kebutuhan Korban Bencana NTT Terpenuhi
- TelkomGroup Salurkan Bantuan hingga Rp1,3 Miliar untuk Masyarakat Terdampak Gempa NTT
- Danamon Salurkan Bantuan Logistik Kepada Masyarakat Terdampak Gempa di NTT
- Peduli Korban Gempa Flores, Pertamina Turun Langsung Dampingi Warga
- Baznas Salurkan 48.000 Liter Air Bersih untuk Warga Terdampak Kekeringan di Kulon Progo
- Pertamina Trans Kontinental Salurkan Bantuan dan Dukung Penyaluran Energi di NTT