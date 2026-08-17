Peduli Bencana NTT, Pertamina Patra Niaga Gelar Tebus Murah 8.100 Paket Sembako

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga menggelar program Tebus Murah Paket Sembako Peduli Bencana NTT, sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak gempa bumi.

Sebanyak 8.100 paket sembako disiapkan dan 100% hasil penjualannya akan disumbangkan untuk membantu masyarakat terdampak gempa di NTT.

Program Tebus Murah dilaksanakan pada 16–17 Agustus 2026 dalam rangkaian kegiatan MyPertamina Pesta Rakyat.

Dari total 8.100 paket yang disiapkan, sebanyak 2.100 paket tersedia di Jakarta melalui kegiatan MyPertamina Pesta Rakyat di Hutan Kota GBK, sementara masing-masing 750 paket tersedia di Medan, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, Makassar, dan Maluku.

Setiap paket sembako berisi 5 kg beras, 1 kg gula pasir, 1 liter minyak goreng, dan 1 kaleng sarden ukuran 155 gram. Paket tersebut dapat ditebus dengan harga Rp100.000.

Melalui program ini, Pertamina Patra Niaga mengajak masyarakat untuk ikut membantu saudara-saudara di NTT yang tengah menghadapi masa sulit akibat gempa.

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Masyarakat dapat berpartisipasi dengan menebus paket sembako sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak, karena seluruh hasil penjualan akan disumbangkan untuk mendukung kebutuhan mereka.

“Kami menyampaikan simpati dan keprihatinan yang mendalam kepada masyarakat NTT yang terdampak gempa. Melalui program ini, kami ingin mengajak masyarakat untuk bersama-sama membantu,” ujar Kitty Andhora, VP Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga.