Peduli Gempa NTT, Bea Cukai Labuan Bajo Salurkan Bantuan Kemanusian ke Sejumlah Wilayah

jpnn.com, LABUAN BAJO - Bea Cukai Labuan Bajo menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis (10/9).

Kepala Kantor Bea Cukai Labuan Bajo Syahirul Alim menyampaikan bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian dari Bantuan Bea Cukai Peduli Gempa NTT dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Bea Cukai Peduli Gempa NTT.

"Rangkaian penyaluran dukungan logistik kemanusiaan bagi warga yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) berjalan secara bertahap guna membantu meringankan beban masyarakat di lokasi terdampak," kata Syahirul Alim.

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Dukungan tersebut kemudian direalisasikan dalam bentuk pengiriman logistik dan perlengkapan darurat ke sejumlah wilayah yang membutuhkan di Kabupaten Manggarai Barat dan Manggarai Timur.

Pada Kamis (10/9), bantuan berupa bahan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, mi instan, dan lainnya didistribusikan ke Kecamatan Mbeliling, Manggarai Barat.

Bantuan tersebut diserahkan langsung kepada warga di Desa Wae Jare.

Kemudian pada Jumat (11/09), disalurkan pula bantuan berupa susu dan terpal untuk mendukung fasilitas pendidikan dasar yang terdampak, yaitu di SDK Roe, SDI Nara, SDN Bambor, dan SDK Dencang di Kecamatan Kuwus, Manggarai Barat.

Syahirul menyampaikan perjalanan dan pendistribusian logistik dilanjutkan ke wilayah Kecamatan Kuwus.