Peduli Generasi Bangsa, PLN Indonesia Power Resmikan Program TAMASYA di Jabar

jpnn.com, GARUT - PT PLN Indonesia Power (PLN IP) bersama BKKBN Provinsi Jawa Barat meluncurkan program TAMASYA (Taman Asuh Sayang Anak) di TPA Tadika Gemilang, Kabupaten Garut.

Program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia unggul melalui pendekatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berkelanjutan dan berdampak langsung pada masyarakat.

Program TAMASYA hadir sebagai solusi strategis untuk menyediakan layanan pengasuhan anak usia dini yang holistik, integratif dan berkualitas, mencakup aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, dan spiritual.

Selain itu, program ini mendorong keterlibatan aktif orang tua melalui kelas pengasuhan dan pengasuhan edukatif.

Direktur Utama PLN Indonesia Power, Bernadus Sudarmanta menyampaikan program ini adalah ekosistem keberlanjutan, sejalan juga dengan Asta Cita Pemerintah ke-4, memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM).

“Kami percaya bahwa investasi terbaik untuk masa depan bangsa adalah investasi pada anak-anak hari ini. TAMASYA adalah bentuk nyata kontribusi PLN Indonesia Power dalam membangun ekosistem pengasuhan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal,” ujarnya.

Launching program TAMASYA di Jawa Barat ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara BKKBN dan PLN Indonesia Power, serta peresmian TPA mitra pelaksana, yaitu TPA Tadika Gemilang (Kabupaten Garut, UBP Kamojang); TPA Tunas Bangsa (Kabupaten Sukabumi, UBP Gunung Salak); TPA As Salam dan Doa Bangsa (UBP Pelabuhan Ratu); serta TPA Miria Daycare dan TPA Daycare Quran Madani (UBP Saguling).

Eko Cahyono, Ketua Yayasan TPA Tadika Gemilang Garut, menyampaikan program ini menjadi jawaban atas inovasi sosial yang dampaknya langsung bisa dirasakan.