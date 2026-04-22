Peduli Kesehatan Perempuan, Pertamina Memperluas Akses Deteksi Dini Kanker Payudara

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan bersama Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza melihat kabin mobil mamografi saat acara 'Gerakan Pink Check & Pasar Murah Sembako Kartini' yang diselenggarakan di area Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Selasa (21/4). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memperluas akses layanan kesehatan bagi perempuan dengan menyerahkan satu unit mobil mamografi kepada Yayasan Kanker Payudara Indonesia (YKPI), Selasa (21/4).

Penyerahan yang bertepatan dengan peringatan Hari Kartini ini menjadi langkah konkret untuk mendorong deteksi dini kanker payudara melalui layanan kesehatan keliling yang lebih inklusif.

Mobil mamografi tersebut merupakan satu-satunya di Indonesia yang dioperasikan secara mobile dengan fasilitas lengkap serta ramah difabel, sehingga mampu menjangkau lebih banyak perempuan hingga ke berbagai wilayah.

Baca Juga:

Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza mengatakan bantuan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung kesehatan perempuan sekaligus pemberdayaan masyarakat.

Menurut Oki, kanker payudara masih menjadi kasus tertinggi pada perempuan di Indonesia sehingga deteksi dini menjadi krusial.

“Mobil mamografi ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak wilayah dan mendorong perempuan Indonesia berani memeriksakan diri. Ini bukan sekadar simbol, tetapi upaya nyata untuk menghadirkan layanan kesehatan yang lebih baik dan lebih cepat,” kata Oki dalam keterangannya, Rabu (22/4).

Baca Juga:

Ketua YKPI Linda Agum Gumelar menyambut baik dukungan tersebut.

Dia menilai kehadiran mobil mamografi terbaru yang lebih canggih dan ramah difabel menjadi langkah penting dalam memperluas akses layanan kesehatan perempuan.

BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

