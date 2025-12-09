Peduli Korban Bencana Alam, Ketua DPD RI Kirimkan Bantuan Sembako, Air bersih Hingga Genset ke Kota Langsa Aceh

jpnn.com, JAKARTA - Dampak bencana banjir dan longsor memberikan dampak kerusakan serius pada infrastructur dasar di banyak daerah terdampak.

Masyarakat terdampak bencana tidak hanya kehilangan orang-orang tercinta dan harta benda, tetapi juga mengalami kesulitan memperoleh air bersih, makanan layak dan ketersediaan jaringan telekomunikasi.

Dalam situasi bencana yang mencekam itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesai (DPD RI) Sultan Baktiar Najamudin bergerak cepat dengan meminta para Senator di tiga Daerah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat untuk segera kembali ke daerah untuk mengirimkan bantuan dari DPD RI.

Bantuan dari Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin berupa 40 unit mesin Genset, jaringan radio tower combat, 2 ton bahan makanan (beras, mei instan, ikan sarden) dan air bersih buat warga terdampak bencana alam di Kota Langsa, Aceh. Foto: Source for JPNN.com

Lebih dari itu, mantan wakil Gubernur Bengkulu itu juga secara diam-diam mengirimkan bantuan berupa 40 unit mesin Genset, jaringan radio tower combat, 2 ton bahan makanan (beras, mei instan, ikan sarden) dan air bersih ke Kota Langsa, Aceh.

Hal ini diungkapkan oleh Kevin Feliciano, seorang aktivis dan Pengusaha Pemuda asal Bengkulu saat ditemui di Jakarta pada Selasa (09/12).

Kevin Feliciano mengatakan meski tidak hadir langsung di lokasi bencana, Ketua DPD RI Sultan mendorongnya agar sesegera mungkin menyalurkan bantuan tersebut secara langsung ke para korban Dan dapur umum warga se-kota Langsa pada tanggal 1-4 December yang lalu.