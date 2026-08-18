Peduli Korban Gempa Flores, Fastpay Salurkan Bantuan ke 20 Titik Pengusian
jpnn.com, JAKARTA - Fastpay menyalurkan bantuan konsumsi dan logistik kepada masyarakat terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8).
Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut berpusat sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, dengan kedalaman 15 kilometer.
Melalui tim dan jaringan lokalnya, Fastpay bergerak menyalurkan kebutuhan konsumsi dan logistik kepada warga yang berada di sejumlah lokasi pengungsian.
Berdasarkan data internal perusahaan, bantuan tersebut telah didistribusikan ke 20 titik pengungsian di wilayah terdampak gempa.
Direktur Bisnis Retail PT Bimasakti Multi Sinergi Adigdha Kholif Pradana mengatakan Fastpay berupaya memastikan kehadiran perusahaan di tengah masyarakat diwujudkan melalui bantuan yang dapat langsung dimanfaatkan.
"Kami turut prihatin atas bencana gempa yang terjadi di Flores. Di tengah situasi seperti ini, yang paling penting bukan seberapa besar kita berbicara tentang kepedulian, tetapi apa yang bisa kita lakukan bersama untuk membantu," kata Adigdha.
Dia berharap bantuan konsumsi dan logistik yang disalurkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga selama berada di pengungsian.
Menurut Adigdha, hubungan Fastpay dengan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan layanan transaksi dan aktivitas usaha.
Fastpay menyalurkan bantuan konsumsi dan logistik bagi korban gempa Flores. Bantuan telah menjangkau 20 titik pengungsian di wilayah terdampak.
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