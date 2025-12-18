Peduli Lingkungan, Prajurit Korps Wanita TNI AL Gelar Aksi Pemberihan Anak Kali Krukut
jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-63 Korps Wanita TNI Angkatan Laut (Kowal) yang jatuh pada 5 Januari mendatang, prajurit Kowal melaksanakan aksi peduli lingkungan berupa kegiatan pembersihan Anak Kali Krukut, Jakarta Pusat, Sabtu (13/12).
Kegiatan pembersihan tersebut dilaksanakan secara sinergis bersama jajaran Kodim Jakarta Pusat, Pemerintah Kota Jakarta Pusat serta instansi terkait lainnya.
Aksi ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekaligus mendukung upaya pencegahan banjir di wilayah Jakarta Pusat.
Adapun unsur yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain prajurit Kowal yang dipimpin langsung oleh Komandan Kesatrian Kowal Cut Nyak Dien Mayor Laut (E/W) Dwi Yuniarti, Kodim Jakarta Pusat beserta Koramil Tanah Abang.
Selain itu, Pemerintah Kota Jakarta Pusat yang meliputi Wali Kota, Camat dan Kelurahan setempat, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Polsek Tanah Abang, Bhabinkamtibmas serta perwakilan warga setempat.
Melalui kegiatan ini, Korps Wanita TNI Angkatan Laut menunjukkan peran aktif dan kepeduliannya terhadap kelestarian lingkungan serta mempererat sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.
Aksi pembersihan Anak Kali Krukut ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kebersihan lingkungan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan sungai sebagai bagian dari kehidupan bersama.
Hal ini juga sesuai perintah Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali.(fri/jpnn)
