Peduli Pendidikan, BULOG Salurkan Bantuan Sarana TIK di Sekolah Vokasi UNS
jpnn.com, SURAKARTA - Perum BULOG menyalurkan bantuan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berupa tiga unit laptop kepada Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret (UNS) di Surakarta, Jawa Tengah, Senin (29/12).
Melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) BULOG Peduli Pendidikan, bantuan tersebut disalurkan sebagai bentuk komitmen BULOG dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan penguatan sumber daya manusia.
Penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari Pilar Pembangunan Sosial BULOG yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 4, Pendidikan Berkualitas.
Melalui dukungan sarana TIK, BULOG mendorong pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran agar lebih adaptif terhadap perkembangan industri dan transformasi digital.
Direktur SDM dan Transformasi Perum BULOG Sudarsono Hardjosoekarto yang hadir langsung menyerahkan bantuan tersebut menegaskan program ini merupakan wujud nyata peran BULOG sebagai BUMN dalam menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya di sektor pendidikan.
Dia mengungkapkan pendidikan vokasi memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, adaptif, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja.
"Melalui Program TJSL Bulog Peduli Pendidikan, kami berupaya memastikan institusi pendidikan vokasi memiliki dukungan sarana yang memadai, termasuk teknologi informasi,” ujar Sudarsono dalam keterangannya, Senin (29/12).
