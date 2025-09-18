Peduli Sesama, Joiway Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bali

jpnn.com, BALI - Sejumlah kawasan di Bali dilanda banjir bandang akibat hujan deras beberapa waktu lalu.

Hujan deras yang terus-menerus menyebabkan banjir di lima kabupaten dan ibu kota provinsi, Denpasar, yang mengakibatkan korban jiwa, orang hilang, dan evakuasi darurat.

Demi meringankan beban para korban banjir Bali dan menunjukkan rasa kepedulian serta kesejahteraan masyarakat, cabang Joiway Bali pun bertindak.

"Kami mengirimkan bantuan makanan yang sangat dibutuhkan seperti beras, tepung terigu, dan minyak goreng, serta perlengkapan bantuan seperti popok bayi untuk anak-anak, ke posko-posko pengungsian di Bali," ungkap Joko, Sekretaris Jenderal Joiway dalam keterangan resmi, Kamis (18/9).

Joiway terus berkomitmen untuk mendukung kesejahteraan masyarakat selama bertahun-tahun.

Berbagai cabang di seluruh Indonesia secara konsisten menunjukkan dedikasi aktif dan tanpa pamrih untuk kegiatan amal seperti peduli terhadap fakir miskin, peduli terhadap penyandang disabilitas, dan peduli terhadap korban bencana.

"Aksi amal ini tidak ditujukan untuk promosi merek, melainkan mencerminkan ketulusan dan kasih sayang para anggota Joiway serta merupakan perwujudan sejati dari semangat kemanusiaan," jelasnya.

"Kami sangat yakin bahwa tindakan kebaikan yang paling tepat waktu, tepat, dan personal adalah tindakan nyata sesuai kemampuan kami, dengan memberikan bantuan yang paling dibutuhkan kepada para korban," tambahnya.