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Peduli Warga Terdampak Gempa di Maumere, Pertamina Hadir Menyalurkan Energi Kebaikan

Peduli Warga Terdampak Gempa di Maumere, Pertamina Hadir Menyalurkan Energi Kebaikan
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Pertamina bergerak cepat menyalurkan bantuan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat pascagempa di wilayah NTT. Foto dok Pertamina

jpnn.com, MAUMERE - Pertamina bergerak cepat menyalurkan bantuan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat pascagempa di wilayah NTT.

Gempa yang berpusat di laut Flores, sekitar 30–38 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, turut berdampak pada masyarakat di Kabupaten Sikka, Maumere.

Sekitar 700 warga terdampak menerima bantuan dari Pertamina melalui tim Community Involvement Development (CID) bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

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Bantuan mulai disalurkan pada Minggu (16/8) melalui Fuel Terminal (FT) Maumere, sebagai lokasi operasional Pertamina terdekat dengan wilayah terdampak.

Penyaluran dilakukan di sejumlah titik, yakni Lapangan Gelora Samador, Kelurahan Makendetung, Waipare, Beru 1, Beru 2, dan Waioti.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora menjelaskan kehadiran perseroan merupakan bentuk kepedulian dan respons cepat untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah kondisi pascabencana.

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“Pertamina hadir untuk menyalurkan energi kebaikan, menguatkan masyarakat yang terdampak, dan bersama-sama mendorong mereka untuk bangkit. Melalui FT Maumere dan tim CID, kami bergerak cepat menyalurkan bantuan serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar bantuan dapat diterima oleh warga yang membutuhkan,” ujar Kitty.

Bantuan yang disalurkan meliputi sembako, air mineral, perlengkapan kebersihan, serta kebutuhan darurat lainnya seperti tenda pengungsian dan selimut.

Duka dan keprihatinan Pertamina menyertai masyarakat Flores yang terdampak gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,7 pada Sabtu (15/8).

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