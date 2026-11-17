Peduli Warga Terdampak Karhutla Kalsel, AQUA Elektronik Salurkan Bantuan Medis
jpnn.com, BANJARMASIN - Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar pemandangan kelabu yang membatasi jarak pandang di Banjarmasin.
Bagi warga setempat, pekatnya asap berarti napas yang terasa lebih berat dan mata yang perih setiap kali beraktivitas di luar rumah.
Anak-anak, lansia, hingga petugas pemadam kebakaran di garis depan menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi turunnya kualitas udara.
Merespons kondisi tersebut, AQUA Elektronik turun tangan menyalurkan bantuan medis bagi warga terdampak di Kalimantan Selatan pada 5 November 2026.
Tidak berjalan sendiri, penyaluran bantuan dilakukan lewat kolaborasi bersama organisasi lokal Borneo Urban Lab, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjarmasin.
Bantuan difokuskan ke lima titik layanan masyarakat, yakni Puskesmas Pemurus Dalam, Puskesmas Sungai Andai, Posko Pemurus Dalam, Posko Sungai Andai, dan Posko Sungai Lulu.
Di kelima titik tersebut, ribuan perlengkapan kesehatan dibagikan untuk menopang daya tahan tubuh warga.
Paket bantuan mencakup 1.000 boks masker kesehatan, 500 botol multivitamin, dan 250 obat tetes mata.
AQUA Elektronik turun tangan menyalurkan bantuan medis bagi warga terdampak karhutla di Kalimantan Selatan pada 5 November 2026.
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