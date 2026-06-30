Pegadaian Berangkatkan Talenta Terbaik Studi Magister ke Luar Negeri

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian melepas tujuh karyawan terbaiknya untuk melanjutkan studi magister (S2) di berbagai universitas terkemuka dunia, sebagai wujud komitmen berkelanjutan dalam mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, adaptif, dan berdaya saing internasional.

Pelepasan ini menandai dimulainya Program Beasiswa Internal Jenjang Magister Luar Negeri Batch IV Tahun 2026, yang digelar di Pegadaian Tower Jakarta, pada Jumat (26/6).

Melalui program Pegadaian Global Education & Mastery Scholarship yang merupakan investasi kemanusiaan (human capital investment) ini, Pegadaian memberikan dukungan penuh (full scholarship) kepada talenta internal (Insan Pegadaian) terpilih untuk menimba ilmu dan membawa pulang praktik bisnis terbaik skala global.

Direktur Human Capital PT Pegadaian Tribuana Tunggadewi menjelaskan program ini merupakan langkah strategis perusahaan dalam mencetak pemimpin masa depan (future leaders).

Pengalaman akademik di kancah internasional diharapkan mampu memperluas perspektif, memperkaya pengetahuan, serta menstimulasi inovasi yang mumpuni demi mendukung transformasi bisnis Pegadaian yang semakin dinamis dan kompleks di masa mendatang.

“Pegadaian Global Education & Mastery Scholarship merupakan wujud komitmen perusahaan dalam membangun future leaders yang berwawasan global, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan," ujar Dewi.

"Kami meyakini bahwa investasi pada human capital adalah investasi jangka panjang yang akan melahirkan talenta-talenta unggul, membawa pulang praktik bisnis terbaik dunia, memperkaya perspektif organisasi, serta mengakselerasi transformasi Pegadaian untuk terus tumbuh, berdaya saing, dan semakin MengEMASkan Indonesia," imbuh Dewi.

Tujuh perwakilan Insan Pegadaian yang diberangkatkan pada Batch IV ini berasal dari berbagai divisi strategis serta unit kerja daerah, dengan fokus studi yang linier terhadap kebutuhan pengembangan bisnis perusahaan, mulai dari hukum finansial, teknologi informasi, kecerdasan buatan (AI), hingga manajemen lingkungan.