Pegadaian Championship Musim 2026/27 Resmi Digelar

jpnn.com, SEMARANG - Pegadaian Championship memasuki babak baru dengan Launching & Press Conference Pegadaian Championship 2026/27, yang digelar di Ballroom Hotel Patra Semarang, pada Jumat (11/9).

Seremonial peluncuran Pegadaian Championship 2026/27 dilakukan oleh Wakil Ketua Umum PSSI, Prof. Dr. H. Zainudin Amali, Direktur Utama I.League Ferry Paulus, Komisaris Utama PT Pegadaian (Persero) A.M Putranto.

Kemudian Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Damar Latri Setiawan, Direktur Pemasaran Penjualan dan Pengembangan Produk PT Pegadaian (Persero) Selfie Dewiyanti.

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Pegadaian Championship 2026/27 mulai bergulir pada 11 September 2026, dengan laga pembuka antara PSIS Semarang melawan PSPS Pekanbaru yang digelar di Stadion Jatidiri, Semarang.

Laga pembuka ini sekaligus menandai keberlanjutan kolaborasi antara PT Pegadaian (Persero) dengan I.League untuk membangun ekosistem sepak bola Indonesia yang lebih kompetitif, profesional, dan berdampak langsung pada sosial dan ekonomi nasional.

Damar mengapresiasi atas kepercayaan kepada Pegadaian untuk kembali sebagai sponsor utama Pegadaian Championship Musim 2026/27.

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Dia mengungkapkan kehadiran Pegadaian di Pegadaian Championship tidak hanya sekedar menjadi bentuk dukungan terhadap dunia sepak bola, namun kami ingin lebih dekat dengan generasi muda dan masyarakat luas, untuk memberikan pendekatan dan literasi seputar finansial, serta berbagai program berkelanjutan.

“Tahun ini merupakan tahun keempat Pegadaian menjadi sponsor utama Pegadaian Championship. Terima kasih kepada PSSI dan juga I.League atas kepercayaannya kembali kepada Pegadaian. Kegiatan ini menjadi ruang bagi kami untuk terus memberikan support terhadap sepak bola Indonesia,” ungkap Damar.