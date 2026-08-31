Pegadaian dan POGI Gelar Program Merdeka Stunting 2026 di 36 Kota Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian (Persero) berkolaborasi dengan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) meluncurkan Program Merdeka Stunting 2026 bertajuk Dari Ibu Hamil, Semua Jadi Penting.

Program ini diusung sebagai komitmen keduanya dalam mendukung kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia.

Kegiatan yang berfokus pada pencegahan stunting sejak masa kehamilan ini, berlangsung sepanjang bulan kemerdekaan Republik Indonesia, pada 1 hingga 31 Agustus 2026.

Pencegahan stunting merupakan langkah krusial yang harus dimulai dari periode awal kehamilan.

Kondisi kesehatan, pemenuhan nutrisi harian, serta jaminan akses layanan medis bagi ibu hamil menjadi penentu utama kualitas tumbuh kembang anak di masa depan.

Melalui program ini, Pegadaian dan POGI menjangkau sebanyak 1.080 ibu hamil yang tersebar di 36 kota di Indonesia dengan melibatkan Cabang POGI di masing-masing wilayah, dengan memberikan berbagai layanan yang dibutuhkan ibu hamil, dari USG kehamilan gratis hingga konsultasi dokter spesialis obgyn.

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Direktur Jaringan & Operasi PT Pegadaian (Persero), Eka Pebriansyah mengungkapkan kolaborasi ini merupakan bentuk kepedulian sosial korporasi yang menyentuh langsung akar pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi kesehatan Ibu dan Anak.

"Kesehatan ibu hamil adalah fondasi utama dalam mencetak generasi penerus bangsa yang sehat, kuat, dan berkualitas. Melalui jaringan operasional Pegadaian yang tersebar di seluruh Indonesia, kami berkomitmen untuk hadir langsung dengan semangat Melayani Sepenuh Hati mendampingi masyarakat," ujar Eka.