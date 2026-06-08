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Pegadaian Dinobatkan Best Company to Work For in Asia Untuk Kedelapan Kalinya

Pegadaian Dinobatkan Best Company to Work For in Asia Untuk Kedelapan Kalinya
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PT Pegadaian kembali dinobatkan sebagai Best Company to Work For in Asia 2026 oleh HR Asia, untuk kedelapan kalinya, pada Jumat (5/6). Foto dok Pegadaian

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian kembali mengukuhkan posisinya sebagai salah satu tempat kerja terbaik dengan dinobatkan sebagai Best Company to Work For in Asia 2026 oleh HR Asia, untuk kedelapan kalinya, pada Jumat (5/6).

Penghargaan bergengsi ini menjadi bukti nyata atas keberhasilan Pegadaian dalam menjadi rumah bagi talenta terbaik yang berdaya saing tinggi, serta kemampuannya menciptakan lingkungan kerja dengan tingkat kepuasan karyawan yang luar biasa di seluruh Asia.

Dalam ajang tahun ini, Pegadaian memborong lima penghargaan, lebih banyak dari tahun sebelumnya yang hanya memborong empat kategori penghargaan.

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Hal ini menegaskan keunggulannya kinerja HC Pegadaian di berbagai pilar pengelolaan sumber daya manusia.

Kelima penghargaan tersebut meliputi HR Asia Best Company to Work For 2026 Indonesia Chapter, HR Asia Diversity, Equity & Inclusion Awards 2026, HR Asia Tech Empowerment Awards 2026, HR Asia People Transformation Awards 2026, serta HR Asia Sustainable Workplace Awards 2026.

Pencapaian ini mencerminkan komitmen Pegadaian dalam mengelola karyawannya telah mencakup aspek inklusivitas, adopsi teknologi modern, transformasi berkelanjutan, hingga kesejahteraan lingkungan kerja.

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Hadir menerima penghargaan tersebut, Direktur Human Capital PT Pegadaian, Tribuana Tunggadewi yang mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas apresiasi bertaraf internasional tersebut kepada perusahaan.

Manajemen berharap rentetan penghargaan ini mampu menjadi motor penggerak dan tambahan motivasi bagi seluruh Insan Pegadaian di manapun berada untuk terus memberikan performa terbaiknya.

Seluruh Insan Pegadaian inilah yang menjadi pondasi utama bagi perusahaan untuk tetap berdiri tegak mengarungi usia yang kini telah melewati 125 tahun.

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