Pegadaian Hadirkan An Evening with Pegadaian dan Semangat Tenang Saja Bersama Tring!

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian (Persero) menghadirkan intimate dinner “An Evening with Pegadaian: Celebrating Our Valued Customer”, apresiasi khusus bagi nasabah terpilih dan prioritas yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan Pegadaian dalam memperingati Hari Pelanggan Nasional.

Acara ini diselenggarakan di Pegadaian Tower Jakarta, pada Jumat (4/9).

Mengusung semangat “Tenang Saja” yang dihadirkan melalui Tring!, Pegadaian ingin menyampaikan pesan kepada nasabah bahwa berbagai kebutuhan finansial dan rencana masa depan dapat dijalani dengan lebih tenang bersama solusi yang mudah, aman, dan terpercaya.

Baca Juga: Pegadaian dan POGI Gelar Program Merdeka Stunting 2026 di 36 Kota Indonesia

Dihadiri oleh nasabah loyal terpilih dari berbagai wilayah seluruh Indonesia, acara ini sekaligus menjadi kesempatan bagi Pegadaian untuk semakin mendekatkan diri dengan nasabah, mendengarkan cerita dan pengalaman mereka, serta memperkenalkan pengalaman baru dalam mengakses berbagai layanan Pegadaian melalui Tring! sebagai platform digital yang menghadirkan kemudahan dalam satu ekosistem.

Wakil Direktur Utama PT Pegadaian (Persero), Budi Wahju Soesilo menuturkan kepercayaan nasabah merupakan bagian penting dalam perjalanan perusahaan dan menjadi motivasi untuk terus menghadirkan layanan yang semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Hari Pelanggan Nasional bagi kami bukan sekadar sebuah perayaan, tetapi menjadi momentum untuk kembali mengingat bahwa di balik setiap layanan dan solusi yang kami hadirkan, ada kepercayaan dari para nasabah. Kepercayaan tersebut merupakan amanah yang terus kami jaga," ujar Soesilo.

Lebih dari sekadar platform digital, Tring! hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai kebutuhan terkait emas dan layanan Pegadaian.

Direktur Pemasaran, Penjualan dan Pengembangan Produk PT Pegadaian (Persero), Selfie Dewiyanti mengungkapkan, melalui semangat “Tenang Saja”, Tring! ingin memberikan keyakinan bahwa masyarakat dapat menjalani berbagai perjalanan finansial dengan lebih praktis dan nyaman.