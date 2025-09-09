Pegadaian Hadirkan Safari Dakwah Bersama Aa Gym
jpnn.com, PALEMBANG - PT Pegadaian Kantor Wilayah III Sumbagsel menggelar Safari Dakwah yang menghadirkan KH Abdullah Gymnastiar (Aa Gym).
Acara yang dihadiri lebih dari 1.200 jemaah ini berlangsung di Ballroom Hotel Excelton Palembang, pada Sabtu lalu (30/8).
Kegiatan ini menjadi wadah pembinaan rohani dan penguatan nilai-nilai religius bagi seluruh Insan Pegadaian dan masyarakat umum.
Mengangkat tema "Keikhlasan dalam Beribadah", Safari Dakwah menjadi momen refleksi tentang makna sejati bekerja dengan hati yang tulus.
Dalam tausiyahnya, Aa Gym menekankan bahwa ibadah tidak hanya sebatas ritual keagamaan, tetapi juga terwujud dalam setiap pekerjaan sehari-hari.
"Ibadah bukan hanya soal shalat dan puasa, tapi juga saat kita bekerja, melayani, bahkan tersenyum kepada orang lain. Kalau semua itu dilakukan dengan tulus karena Allah, maka semuanya bernilai ibadah," ujar Aa Gym.
Da’i kondang asal Bandung ini menjelaskan bahwa hati yang ikhlas mampu meringankan beban pekerjaan dan membuat seseorang lebih sabar menghadapi tantangan.
Keikhlasan akan membawa keberkahan pada setiap hasil usaha, karena keyakinan bahwa semua yang dilakukan dinilai oleh Allah SWT.
