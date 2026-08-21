Pegadaian Hadirkan Solusi Cicil Tabungan Emas

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian menghadirkan solusi investasi yang aman dan terencana melalui produk Cicil Tabungan Emas di tengah pergerakan harga emas yang berfluktuasi.

Langkah ini menjadi jawaban bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari investor pemula hingga profesional untuk membangun portofolio aset jangka panjang tanpa harus khawatir akan lonjakan harga pasar di kemudian hari.

Emas telah lama terbukti sebagai instrumen yang ampuh menjaga nilai aset dari dampak inflasi, namun keterbatasan dana tunai sekaligus kekhawatiran fluktuasi sering kali menjadi penghambat utama masyarakat untuk memulainya.

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Kondisi dinamika harga emas yang sempat melandai sebenarnya membuka peluang ideal bagi masyarakat untuk mulai mengumpulkan aset dengan harga yang lebih kompetitif.

Melalui produk Cicil Tabungan Emas, Pegadaian memberikan fasilitas pembiayaan kepemilikan saldo emas melalui skema angsuran yang terjangkau, di mana saldo emas langsung tercatat dan tersimpan dengan aman di rekening emas nasabah di Pegadaian sejak angsuran pertama disetorkan.

Direktur Pemasaran, Penjualan dan Pengembangan Produk PT Pegadaian (Persero), Selfie Dewiyanti menyampaikan keunggulan utama dari produk ini terletak pada penerapan sistem booking price atau penguncian harga sejak akad pembiayaan disepakati.

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"Dengan skema booking price, besaran angsuran harian maupun bulanan nasabah bersifat tetap hingga masa cicilan berakhir. Nasabah terlindungi secara penuh dari risiko kenaikan harga emas pasar di masa depan, sementara saldo emas langsung tercatat dan tersimpan aman di rekening emas di Pegadaian sejak angsuran pertama disetorkan," ujar Selfie

Selain kepastian harga, pembiayaan ini disokong oleh berbagai keunggulan lainnya, yaitu besaran uang muka yang ringan, pilihan jangka waktu angsuran yang fleksibel sesuai kemampuan, keberagaman pilihan denominasi gramasi emas, serta kemudahan akses secara penuh.