Pegadaian Hadirkan The Gade Creative Lounge di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon 

jpnn.com, CIREBON - PT Pegadaian (Persero) meresmikan sekaligus menyerahkan hibah fasilitas The Gade Creative Lounge (TGCL) kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, pada Selasa (3/11).

Kehadiran fasilitas ini menjadi upaya Pegadaian dalam menyediakan ruang pendukung pembelajaran yang modern, sekaligus mendorong mahasiswa untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, dan melahirkan gagasan kreatif yang bermanfaat.

Penyerahan hibah dilakukan oleh Direktur Jaringan dan Operasi PT Pegadaian Eka Pebriansyah kepada Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof Aan Jaelani.

Prosesi seremonial berlangsung di area Digital Library Lantai 5 Gedung Siber dan turut disaksikan oleh Ketua OJK Kota Cirebon, Agus Muntholib beserta jajaran manajemen Pegadaian, pimpinan universitas, pengelola kampus, serta perwakilan mahasiswa dan civitas akademika.

Dalam sambutannya, Eka menuturkan pembangunan TGCL merupakan bentuk investasi sosial perusahaan dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda.

“Hari ini kami tidak sekadar meresmikan sebuah bangunan fisik. Kami menandai sebuah langkah penting melalui kehadiran The Gade Creative Lounge sebagai ruang kolaboratif dan ruang kreatif, yang kami rancang untuk teman-teman mahasiswa dan mahasiswi, sebagai perluasan ekosistem ide, inovasi, dan pembelajaran,” ungkap Eka.

Langkah strategis ini ditujukan khusus dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan, penguatan literasi keuangan, pengembangan kewirausahaan inklusif, serta lahirnya inovasi sosial yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Melalui program The Gade Creative Lounge kami berharap dapat memperkenalkan produk-produk Pegadaian untuk bisa memberikan manfaat dengan cara memperkuat literasi keuangan bagi generasi muda, sehingga mereka mampu mengelola keuangan secara bijak, memilih instrumen keuangan yang tepat, serta terhindar dari pinjaman ilegal dan investasi bodong,” tambahnya.