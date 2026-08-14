Pegadaian & Kadin Indonesia Jalin MoU Perluas Ekosistem Emas dan Akses Pembiayaan Dunia Usaha

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian (Persero) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Program Pemberdayaan Ekonomi Terintegrasi bertajuk Kolaborasi Strategis Kadin dan Pegadaian untuk MengEMASkan Indonesia' di Ballroom Pegadaian Tower, Jakarta, pada Rabu (12/8).

Kerja sama yang ditandatangani oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie dan Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan ini menjadi komitmen bagi kedua belah pihak dalam memperluas akses bagi para pelaku usaha, mulai dari skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga korporasi, serta bagi masyarakat luas untuk lebih mudah mengakses produk dan layanan keuangan berbasis emas, baik sebagai instrumen simpanan, investasi, maupun alternatif pendanaan usaha yang stabil.

Kegiatan turut dihadiri oleh jajaran petinggi Kadin Indonesia, di antaranya Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang OKP Erwin Aksa, WKUK Bidang Hukum dan HAM M. Azis Syamsuddin, WKU Bidang Organisasi Taufan Eko Nugroho Rotorasiko, WKU Bidang Pemberdayaan Daerah yang juga Komisaris Independen PT Pegadaian Kukrit Suryo Wicaksono, WKU Wilayah Jawa 1 Agung Suryamal Sutisna, serta WKU Wilayah Bali, NTB, NTT, Maluku dan Maluku Utara Amirullah Abas.

Damar mengatakan kerja sama ini merupakan bentuk nyata sinergi antara dua lembaga yang sama-sama memiliki jangkauan luas di seluruh pelosok tanah air.

"Kadin ada di seluruh Indonesia, Pegadaian pun hadir di seluruh Indonesia. Sinergi ini sangat pas untuk memperluas pemanfaatan produk dan layanan Pegadaian di lingkungan dunia usaha. Melalui aplikasi Tring by Pegadaian, seluruh masyarakat dan anggota Kadin dapat mengelola urusan emas secara mudah, cepat, dan praktis dari mana saja," ujar Damar.

Damar menambahkan Pegadaian terus memperkuat ekosistem emasnya dari hulu ke hilir.

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Selain transformasi digital melalui aplikasi Tring yang ramah bagi seluruh kelompok usia, Pegadaian juga terus memperluas jaringan fisik layanan transaksi emas, salah satunya melalui penyediaan 20 unit ATM Emas yang saat ini telah beroperasi di lokasi-lokasi strategis di seluruh Indonesia.

Anindya Bakrie, memberikan apresiasi tinggi atas kepemimpinan Pegadaian dalam membangun ekosistem emas nasional.