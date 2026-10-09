menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Pegadaian Kanwil IX Jakarta 2 Beri Bantuan Air Bersih & Sembako untuk Warga Desa Baduy Luar

Pegadaian Kanwil IX Jakarta 2 Beri Bantuan Air Bersih & Sembako untuk Warga Desa Baduy Luar

Pegadaian Kanwil IX Jakarta 2 Beri Bantuan Air Bersih & Sembako untuk Warga Desa Baduy Luar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pegadaian Kanwil IX Jakarta 2 menyalurkan bantuan kepada warga Desa Baduy Luar. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, LEBAK - Pegadaian Kanwil IX Jakarta 2 menyalurkan bantuan sarana untuk memudahkan mengalirkan air bersih dan paket kebutuhan pokok bagi masyarakat di wilayah terpencil Desa Baduy Luar, Banten.

Bantuan tersebut disalurkan melalui program "Pegadaian Peduli" yang meliputi pengadaan selang air dan paket sembako.

Pengadaan sarana selang air ini ditujukan untuk mengalirkan air secara langsung dari sumber mata air menuju pemukiman warga desa, guna mempermudah akses kebutuhan air bersih sehari-hari.

Baca Juga:

Sementara itu, bantuan paket sembako diserahkan untuk membantu memperkuat ketahanan pangan warga setempat.

Pemimpin Wilayah PT Pegadaian (Persero) Kanwil IX Jakarta 2, Maryono menyampaikan pelaksanaan program TJSL ini diarahkan untuk memberikan dampak langsung yang berkelanjutan serta tetap menjunjung tinggi prinsip kelayakan dan tata kelola perusahaan yang baik.

Melalui program inisiasi TJSL Bina Lingkungan ini, Pegadaian berupaya hadir langsung menyentuh masyarakat yang membutuhkan fasilitas dasar di wilayah pedalaman. Kami berkomitmen untuk memastikan penyerapan anggaran program TJSL berjalan optimal, tepat sasaran, serta berorientasi pada pembangunan permukiman warga yang inklusif dan berkelanjutan.

Baca Juga:

"Dalam setiap pelaksanaannya, kami senantiasa menekankan pentingnya menjaga prinsip Good Corporate Governance (GCG) agar seluruh manfaat bantuan dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat Baduy Luar," ujar dia.

Maryono menambahkan bahwa pemenuhan sarana air bersih akan meningkatkan kualitas kesehatan dan kebersihan lingkungan permukiman Baduy Luar secara signifikan.

Pegadaian Kanwil IX Jakarta 2 menyalurkan bantuan berupa sarana pengaliran air bersih dan sembako kepada warga Desa Baduy Luar.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI