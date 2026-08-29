Pegadaian Kanwil IX Jakarta 2 Dukung Edukasi Finansial dan Layanan Bank Emas

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka mempererat hubungan silaturahmi serta membangun kolaborasi yang berkelanjutan dengan insan pers, Pegadaian Kantor Wilayah (Kanwil) IX Jakarta 2 menggelar kegiatan Media Gathering bertajuk "Satu Frekuensi, Satu Dedikasi: Kemitraan Strategis Insan Press dan Pegadaian" pada Sabtu (29/8).

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi atas dukungan insan media yang selama ini menjadi jembatan informasi utama antara Pegadaian dan masyarakat.

Selain sebagai ajang keakraban, agenda utama dalam acara ini diisi dengan pemaparan Literasi Keuangan yang dirancang khusus untuk awak media guna meningkatkan pemahaman mendalam mengenai perencanaan keuangan berbasis emas.

Dalam sesi literasi keuangan, Pegadaian memperkenalkan berbagai instrumen investasi dan platform digital masa kini. Dalam sesi ini diperkenalkan juga super apps TRING by Pegadaian, yakni sebuah platform digital dari Pegadaian yang menghadirkan kemudahan transaksi ekosistem emas secara transparan, aman, dan fleksibel dalam genggaman.

Tidak lupa awak media juga diperkenalkan dengan produk Tabungan Emas Pegadaian yaitu layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan berbiaya terjangkau yang memungkinkan masyarakat berinvestasi emas mulai dari nominal sangat kecil.

Awak media juga turut diperkenalkan instrument investasi lain seperti Cicilan Emas serta Arisan Emas sebagai alternatif perencanaan keuangan kelompok/komunitas dalam menghadapi laju inflasi.

Sebagai salah satu pelopor pembentukan Bullion Bank (Bank Emas) pertama di Indonesia, PT Pegadaian (Persero) secara nasional saat ini telah mengelola sekitar 153 ton emas. Hal ini membuktikan kepercayaan tinggi masyarakat dan institusi terhadap kapabilitas serta kredibilitas Pegadaian dalam industri pengelolaan emas nasional.

Pegadaian dinilai memiliki kesiapan infrastruktur yang paling mumpuni dan matang untuk mengoperasikan sistem Bullion Bank di tanah air. Kesiapan ini didasari oleh fakta bahwa lebih dari 90 persen agunan gadai di Pegadaian berupa emas, serta ditopang oleh jaringan ruang penyimpanan emas (vault) dengan standar keamanan internasional terbaik di Indonesia.