Pegadaian Kanwil IX Jakarta 2 Serahkan Bantuan Untuk Masjid Sebagai Wujud Kepedulian

jpnn.com, JAKARTA - Pegadaian Kantor Wilayah (Kanwil) IX Jakarta 2 secara resmi meluncurkan program "Pegadaian Peduli Rumah Ibadah" dengan memberikan bantuan kepada beberapa masjid sebagai wujud komitmen nyata terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta penciptaan nilai tambah bagi masyarakat luas.

Program ini dilaksanakan secara serentak di seluruh unit kerja dan area di bawah naungan Pegadaian Kanwil IX Jakarta 2, meliputi Area Kali Deres, Area Cireundeu, Area Tangerang, Area Tanjung Priok, hingga Area Kebayoran Baru.



Melalui kegiatan itu, mereka mempertegas fungsinya bukan sekadar sebagai penyedia layanan keuangan berorientasi bisnis, melainkan juga agen pembangunan sosial yang aktif menciptakan lingkungan masyarakat yang inklusif, harmonis, dan berkelanjutan.



Pemimpin Wilayah Pegadaian Kanwil IX Jakarta 2 Maryono menegaskan program ini dirancang untuk memberikan dampak sosial jangka panjang yang selaras dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) Perusahaan mengenai Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan.



"Program Pegadaian Peduli Rumah Ibadah merupakan komitmen transformasi kami dari sekadar bantuan renovasi fisik tempat ibadah menjadi pembangunan infrastruktur kota yang berkelanjutan dan ramah bagi semua golongan,” kata dia.

Dia menyebut rumah ibadah adalah pusat peradaban, tempat pembentukan karakter, dan titik temu sosial masyarakat. Dengan menghadirkan tempat ibadah yang layak, aman, serta nyaman, Pegadaian memastikan bahwa keberadaan kami membawa kemanfaatan yang konkret dan langsung dirasakan oleh masyarakat luas.



Maryono menambahkan bahwa keterlibatan aktif insan Pegadaian dalam kegiatan ini juga merupakan bentuk aktualisasi budaya kerja yang berorientasi pada penciptaan nilai (value creation) bagi bangsa dan negara.



"Kami ingin memastikan bahwa insan Pegadaian tidak hanya unggul secara profesionalitas kerja, tetapi juga memiliki kepekaan sosial yang tinggi untuk hadir membantu sesama," tambahnya.



Program "Pegadaian Peduli Rumah Ibadah" difokuskan pada tiga pilar utama renovasi dan pengadaan fasilitas yaitu renovasi seperti perbaikan atap, pengecatan ulang dinding dan fasad rumah ibadah, perbaikan fasilitas air seperti toilet dan sarana tempat wudu.

Kemudian juga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi pengadaan sarana dan prasarana rumah ibadah seperti penyediaan karpet baru, pembelian genset, pengadaan sound sistem, atau pengadaan AC agar jamaah dapat beribadah dengan lebih nyaman, serta yang terakhir adalah penyediaan fasilitas ramah difabel seperti pembangunan remp untuk pengguna kursi roda, atau penyediaan handrail di area toilet dan tangga.

Penyediaan fasilitas ramah difabel menjadi pilar krusial yang menunjukkan keberpihakan Pegadaian terhadap hak-hak penyandang disabilitas dan lansia, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses rumah ibadah tanpa hambatan fisik. (cuy/jpnn)