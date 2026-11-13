Pegadaian: Keberhasilan BUMN Tak Cuma Diukur dari Laba, Harus Ciptakan Nilai bagi Masyarakat

jpnn.com - PT Pegadaian meneguhkan komitmen terus memperluas inklusi keuangan dan menghadirkan layanan yang dapat dimanfaatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Langkah ini sejalan dengan arah transformasi BUMN yang didorong Danantara, yakni menciptakan nilai bagi masyarakat sekaligus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Demikian disampaikan Kepala Divisi Pengembangan Produk PT Pegadaian Mufri Yandi dalam acara AKSES (Akselerasi Keuangan Setara) – Literasi Keuangan Digital bagi Penyandang Disabilitas Indonesia, di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta pada Kamis (12/11/2026).

Forum itu menghadirkan perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), komunitas penyandang disabilitas, serta sejumlah praktisi industri jasa keuangan.

"Sejalan dengan arah transformasi BUMN yang didorong Danantara, keberhasilan BUMN tidak cukup hanya diukur dari besarnya laba dan kontribusi finansial kepada negara, tetapi juga dari nilai yang diciptakan bagi masyarakat serta kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Mufri dalam keterangannya.

Dia menyebutkan bahwa Pegadaian memiliki tanggung jawab untuk memastikan pertumbuhan bisnis dan transformasi digital juga memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

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Melalui aplikasi Tring! by Pegadaian, perusahaan terus mengembangkan layanan keuangan berbasis emas yang lebih praktis, mulai dari Tabungan Emas, Cicil Emas, hingga gadai Tabungan Emas.

Namun, Mufri menekankan bahwa digitalisasi harus berjalan beriringan dengan peningkatan aksesibilitas layanan.