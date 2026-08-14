Pegadaian & Komunitas Ojek Dorong Pengelolaan Keuangan Cerdas Untuk Usaha Makin Kuat

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian (Persero) melalui Kanwil IX Jakarta 2 dan Area Tanjung Priok menggelar kegiatan edukasi dan pemanduan keuangan bertajuk "Literasi Keuangan Bersama Komunitas Ojek Pangkalan" pada Kamis, 13 Agustus 2026.

Kegiatan berlandaskan tagline “Kelola Keuangan Cerdas, Usaha Makin Kuat, Masa Depan Lebih Sejahtera” ini diselenggarakan sebagai langkah nyata dalam memberikan pemahaman finansial yang mendalam, sekaligus menghadirkan akses produk investasi dan pembiayaan yang aman serta terpercaya bagi komunitas pengemudi ojek pangkalan.

Pemimpin Wilayah PT Pegadaian (Persero) Kanwil IX Jakarta 2, Maryono menyampaikan kegiatan edukasi ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Pegadaian dalam memberdayakan masyarakat di sektor informal.

"Pegadaian berkomitmen hadir tidak hanya sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga sebagai mitra edukasi masyarakat,” kata dia dalam siaran persnya.

Dia menyebut komunitas ojek pangkalan memiliki peran vital dalam mobilitas harian warga. Melalui edukasi literasi keuangan ini, pihaknya ingin membekali para pengemudi dengan pengetahuan pengelolaan keuangan yang cerdas, mendorong budaya menabung emas, serta menjauhkan mereka dari jeratan pinjaman ilegal.

“Harapan kami, usaha mereka makin kuat dan masa depan keluarga menjadi lebih sejahtera," ujar Maryono.

Acara ini diisi dengan pemaparan materi perencanaan keuangan keluarga, pengenalan berbagai solusi keuangan terpercaya dari Pegadaian seperti Tabungan Emas, Cicil Emas, Pembiayaan Usaha serta penyerahan bantuan secara langsung melalui program Pegadaian Peduli.

Hadir secara langsung di lokasi acara, Deputi Bisnis PT Pegadaian (Persero) Area Tanjung Priok, Mudayanti, menyerahkan secara simbolis paket bantuan sembako dan tas bingkisan kepada perwakilan pengemudi ojek pangkalan.