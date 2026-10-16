Pegadaian Luncurkan Inovasi, Nasabah Bisa Cetak Emas Batangan Instan Lewat Aplikasi Tring
jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian (Persero) meluncurkan inovasi berupa jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Emas sebagai inovasi baru untuk mempermudah masyarakat memiliki emas fisik secara cepat dan praktis.
Terintegrasi dengan aplikasi Tring! by Pegadaian, fasilitas ini memungkinkan nasabah mengonversi saldo Tabungan Emas digital menjadi emas batangan fisik tanpa harus melalui proses pemesanan dan pencetakan konvensional.
Peluncuran ATM Emas tersebut bertepatan dengan perayaan satu tahun aplikasi Tring! atau 1st Tring!versary, Kamis (15/10/2026). Di Jakarta, salah satu lokasi layanan ATM Emas berada di CP Kebayoran Baru.
Inovasi ini menjadi bagian dari langkah Pegadaian dalam memperluas akses investasi emas sekaligus menghadirkan pengalaman transaksi yang lebih cepat, mudah, dan nyaman di tengah meningkatnya pemanfaatan layanan keuangan digital.
Melalui ATM Emas, nasabah dapat mengambil emas batangan fisik dengan pilihan denominasi mulai dari 1 gram hingga 100 gram, sesuai dengan pilihan yang tersedia pada mesin. Emas batangan tersebut merupakan produk Galeri 24.
Transaksi Emas Fisik Cukup Lewat Aplikasi Tring!
Integrasi ATM Emas dengan aplikasi Tring! memungkinkan nasabah melakukan transaksi secara mandiri.
Prosesnya dimulai dengan memilih menu transaksi pada aplikasi, memindai kode QR yang ditampilkan di layar mesin, mengonfirmasi pembayaran, kemudian memasukkan kode unik transaksi sesuai instruksi.
Setelah seluruh tahapan selesai, nasabah dapat mengambil emas batangan fisik langsung dari mesin.
Pegadaian telah meluncurkan inovasi berupa ATM emas. Nasabah bisa mencetak emas secara langsung.
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